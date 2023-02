"Rifiuti, sempre voti favorevoli alla gestione pubblica del servizio"

"La volontà dell’Amministrazione 5 Stelle di Fabriano rispetto alla modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è sempre stata espressa attraverso i voti favorevoli alla gestione pubblica". Così l’ex sindaco Gabriele Santarelli (nella foto) replica alla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli che accusava le ex giunte di Fabriano e Jesi di aver spinto per una "gestione privata" per l’affidamento provinciale del servizio rifiuti. "La Mancinelli – rimarca Santarelli – ha sempre raccontato il contrario per aizzare i sindacati e rafforzare la sua posizione attraverso la minaccia della perdita di posti di lavoro se fosse passata la nostra tesi che non è mai stata contraria alla gestione pubblica, ma fortemente critica alla modalità con la quale è stato condotto tutto l’iter del procedimento. Una modalità che oggi ci mette di fronte a ricorsi che erano stati largamente annunciati. Rimangono tutte le perplessità sulla gestione del percorso, affatto trasparente, e sulle sue conseguenze. Il rischio di un notevole aumento del costo del servizio per le aree montane è più che fondato come ebbe modo di ammettere anche il direttore dell’Ata al’assemblea del 18 dicembre 2019". Santarelli cita le dichiarazioni del direttore Ata Ancona Massimiliano Cenerini: "Abbiamo qualche difficoltà perché ci sono alcune realtà che avranno almeno come costi di progetto, degli incrementi importanti. Perché alcuni Comuni cambiano tipo di servizi che vengono proposti sono più costosi di quelli vigenti perché, tanto è inutile che ce la raccontiamo, più si domiciliarizza e meno si lasciano gli stradali (i cassonetti, ndr) e più il servizio costa".