"Rifiuti, sensibilizziamo". Multiservizi a scuola

Quanto costa alla collettività l’abbandono incontrollato dei rifiuti e il successivo corretto smaltimento da parte dell’azienda preposta? Circa 100mila euro l’anno.

Nel 2022 sono stati effettuati oltre 3mila servizi per togliere dal suolo pubblico i segni del passaggio degli incivili. Ma accanto alle condotte censurabili di alcuni, la quasi totalità dei cittadini mostra virtuosismo. In altre parole, "buonsenso".

Gli esempi: i quasi 3mila servizi a domicilio per la raccolta ingombranti, sfalci e potature, nonché la raccolta differenziata che, in città, supera il 70 per cento. Sono alcuni dei dati presentati ieri al Centro Pergoli da Marche Multiservizi Falconara e Comune, nel giorno di ‘M’illumino di meno’ che, a queste latitudini, è coinciso con un patto esteso alle scuole per scongiurare l’abbandono di rifiuti.

Un comportamento improprio che va contrastato coinvolgendo i più piccoli, spesso in grado di trainare gli adulti verso un concetto diverso di sostenibilità.

E così, il sindaco Stefania Signorini con l’assessore Ilenia Orologio, l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli e l’amministrazione unico della sede falconarese Giovanna Fraternale, dinanzi alle terze medie delle scuole Giulio Cesare, Ferraris e Montesori, hanno lanciato una nuova interessante campagna di sensibilizzazione che mira a diffondere le buone pratiche.

"Sai che è più facile tenere pulito che sporcare?", uno dei messaggi scelti per rilanciare l’utilizzo delle isole ecologiche per la raccolta differenziata e l’uso del numero verde 800 894 404 per il ritiro dei rifiuti ingombranti. Anche attraverso volantinaggi, il supporto delle attività economiche e associazioni di categoria, la trasmissione di immagini e video dedicati e, ovviamente, anche con interventi straordinari di pulizia.

Centrale il ruolo dei giovani ai quali sono state consegnate delle piante di quercia roverella o rosmarino: saranno loro a metterle a dimora, documentandone l’attecchimento.

"Serve il contributo di tutti, tanto nel recupero e nel riciclo dei rifiuti, quanto nel risparmio delle risorse – ha detto Tiviroli –. Grazie ragazzi per quello che farete".

Dunque, Fraternale: "Questa non è una semplice campagna di sensibilizzazione, ma il nostro modo di dire alla città che ci siamo, insieme a tutti voi per migliorarla. Una responsabilità condivisa".

In chiusura il sindaco: "La cultura del rispetto passa anche dalle giovani generazioni, più sensibili alle tematiche ambientali, affinché il messaggio possa raggiungere gli adulti".

Giacomo Giampieri