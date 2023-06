Rifiuti, si sblocca il gestore unico Ancona e Jesi trovano un’intesa

Gestione unica provinciale dei rifiuti, cambia la regia politica del capoluogo ma resta il progetto che era stato spinto con forza (se ne parla da anni ma non è mai decollato) dall’ex sindaca Valeria Mancinelli: l’affidamento in house providing (al pubblico) del servizio. I sindaci di Ancona e Jesi Daniele Silvetti e Lorenzo Fiordelmondo si sono incontrati ieri mattina per cercare di trovare una linea comune per un servizio fondamentale che cuba 1,2 miliardi di euro per 15 anni. Con loro anche il presidente dell’Ata Daniele Carnevali. Sul piatto c’è una proposta di cui ieri hanno discusso Fiordelmondo e il neosindaco Silvetti: affidare il servizio ad un’associazione temporanea di impresa (Ati) formata dalle due partecipate AnconAmbiente e JesiServizi. Una proposta che è al vaglio anche dei legali: l’affidamento dovrebbe includere anche i Comuni che non sono soci in quelle partecipate. Non ci sarebbero ad oggi altre strade per restare all’in house providing: VivaServizi (44 i Comuni soci tra cui Ancona) infatti si è defilata comunicando al Comune di Ancona, nei giorni scorsi, di non avere una proposta alternativa rispetto a quella già elaborata e bocciata dalla Corte dei Conti del consorzio Corum (formato da 75% da VivaServizi, e con quote paritarie al 12,5% Ecofon Conero e JesiServizi). La nuova proposta su cui Silvetti, Fiordelmondo e Carnevali si sarebbero trovati d’accordo sarà posta ai voti dell’assemblea Ata nei prossimi giorni, ma in ogni caso, entro il 30 giugno, si dovrà procedere a una proroga dei servizi in essere. "Si sta cercando una soluzione condivisa – commenta Carnevali – considerato che l’ipotesi Corum è stata accantonata. La proposta alternativa sarà sottoposta al vaglio dell’assemblea Ata nei prossimi giorni ma si dovrà in ogni caso deliberare una proroga dei servizi o per proseguire su quella strada o per andare a gara. Ma nonostante il cambio di amministrazione resta l’obiettivo comune di proseguire sull’in house". "In vista del termine ultimo (30 giugno, ndr) per la delibera di affidamento del gestore unico dei rifiuti – sottolineano Silvetti e Fiordelmondo in una nota congiunta- abbiamo modo anche di affrontare questo argomento che richiede una risposta urgente". Nell’incontro "interlocutorio", entrambi gli amministratori fanno sapere di aver "condiviso il comune obiettivo di perseguire ogni ipotesi utile alla gestione in house del servizio rifiuti. Questa interlocuzione ha avuto anche un coinvolgimento del presidente dell’Ata Carnevali".

Sara Ferreri