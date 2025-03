"Rifiuti speciali, rischio di una mega discarica"

"Un nuovo progetto di discarica per rifiuti speciali incombe sulla nostra regione. Non molto distante dalla storica discarica della Cornacchia di Maiolati Spontini, ecco pronto un nuovo progetto nel comune limitrofo di Poggio San Marcello, una discarica di 500mila tonnellate per rifiuti speciali". Lo denuncia la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri, dopo l’attivazione del consigliere comunale Leonardo Guerro "che studiando le carte del progetto ha da subito evidenziato forti criticità rispetto a un probabile vincolo urbanistico – dice –. A vedere il rendering immediato è l’accostamento con il progetto proposto nella mia provincia in località Riceci e diventa forte il sospetto che vi sia una persistente e mirata ricerca di terreni agricoli liberi da vincoli allo scopo di realizzare discariche per rifiuti speciali. Da tempo vado denunciando che questo sarà il business del futuro prossimo, visto che entro il 2030 il conferimento in discarica di rifiuti urbani sarà molto ridotto e, appunto, sostituito con i rifiuti speciali. A fronte di questa prospettiva e studiando la bozza dell’aggiornamento del Prgr, la scorsa settimana ho fatto una istanza di accesso agli atti inerente gli impianti ad iniziativa privata di smaltimento presenti e sulle nuove richieste di autorizzazione nella regione Marche".