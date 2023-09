Rifiuti sui tetti: vigili scalatori scoprono vandalo

"La raccolta differenziata va migliorata specie in certe zone: è un dato di fatto che in un quartiere come San Giuseppe il dato di raccolta differenziata è più basso che nel resto della città. Metteremo sui contenitori della raccolta e i cassonetti dei cartelli ad hoc". Ad annunciarlo l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei in occasione della presentazione dell’iniziativa ‘Puliamo il mondo. Per un clima di pace’ che andrà in scena domenica grazie a Legambiente e in collaborazione con Caritas e Centro islamico Al Huda (ritrovo alle 10 agli Orti Pace per proseguire verso Porta Valle e il Campo Boario). In tema di rifiuti l’incredibile segnalazione di una discarica a cielo aperto scoperta e ‘smantellata’ in pieno centro arriva dai residenti del centro: "Vorremo ringraziare gli agenti di polizia locale che si sono arrampicati in borghese fino ai tetti per scoprire chi gettava rifiuti sugli stessi tetti – spiegano al Carlino - . Plastica e rifiuti di ogni genere che un giovane riusciva ad ammassare sui tetti per ragioni a noi sconosciute. Una prova schiacciante di come la collaborazione tra istituzioni, in questo caso funzionari e agenti di polizia locale e cittadini possa funzionare. Il rispetto dell’ambiente va a favore di tutti noi e non possiamo delegare: dobbiamo impegnarci affinchè queste situazioni non si verifichino".

L’episodio non è stato reso noto ma risale a qualche settimana fa quando gli agenti in borghese si sono arrampicati sui tetti della zona tra piazza della Repubblica e via Cavour per stanare l’incivile: si tratterebbe di un giovane del posto.

Sarebbe stato sanzionato con un verbale da 160 euro secondo il regolamento comunale. "Posizioneremo dei cartelli informativi – spiega ancora l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei - in collaborazione con Ata. I cartelli oltre che in italiano saranno in inglese, francese, arabo e bengalese, così da arrivare il più possibile a tutti specie nelle zone dove la raccolta differenziata non viene eseguita correttamente. "La valenza di una iniziativa come Puliamo il mondo – evidenziano Francesca Paolini, presidente del Circolo Azzaruolo di Jesi e Mariangela Boiani – è soprattutto educativa e di sensibilizzazione. In tutte le aree, e non solo lì dove c’è una più forte presenza di cittadini di origine estere, troppo spesso si ravvisa una mancanza di senso civico nel gettare rifiuti a terra ignorando la presenza dei cestini".

Sara Ferreri