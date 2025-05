Rifiuti, superato il 65% di raccolta differenziata

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Ancona supera il 65 per cento di raccolta differenziata sul rifiuto totale prodotto (obiettivo minimo previsto dalla legge). La Regione Marche ha infatti validato il dato relativo all’anno 2024, che per Ancona si attesta sul valore di 65,31 per cento, in linea col precedente (65,27 nell’anno 2023). "Questo risultato - afferma il sindaco Daniele Silvetti - ci mantiene allineati agli standard di altre grandi città d’Italia, risultato non scontato, considerata la dimensione del capoluogo, le sue caratteristiche urbane e del territorio e il numero di utenti, composto non solo dai residenti ma anche da una quota consistente di city users che si trovano in città per diversi motivi. Ringrazio Anconambiente e ringrazio in particolare gli Uffici Comunali, che hanno collaborato con l’Azienda soprattutto per il prezioso lavoro di composizione del risultato del 65,31 per cento, a cui si è giunti grazie a una operazione condotta dall’Ufficio Ambiente del Comune che ha consentito di integrare i dati, aggiungendo anche quelli riferiti al conferimento dei rifiuti urbani a ditte diverse da Anconambiente da parte di aziende del territorio. Si tratta senza dubbio di una buona pratica, perché nasce dalla corretta analisi applicata dai nostri funzionari sulla legge regionale in materia, che ci ha portato a un dato completo ed effettivamente corrispondente alla realtà dei conferimenti nel nostro Comune".