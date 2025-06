Rifiuti, tutto ripulito dopo la segnalazione

"La forza dei social e della stampa locale". È il commento, stavolta soddisfatto, dell’ex consigliere comunale Marco Baldassini, che prima dalla sua pagina Facebook, poi sul Carlino, aveva denunciato una discarica a cielo aperto nei pressi del sottopasso Cacciatori di Villanova. Accanto al totem del Comune, e proprio nella via di accesso al mare, erano stati notati rifiuti ingombranti, come un materasso e alcune ferraglie. Dunque il già candidato sindaco per Riformisti, Vola e Ancora Falconara ha portato all’attenzione la situazione di via Aspromonte. Nell’arco di poche ore, tutto ripulito. Meglio così.