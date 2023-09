Rifiuti, verso la gestione pubblica. Silvetti propone Anconambiente

Gestione del ciclo di rifiuti, il sindaco di Ancona sceglie la strada ‘In house’ a guida pubblica allineandosi con la proposta della giunta Mancinelli uscente e dovrà fermare alcuni mal di pancia. Uscita l’ipotesi di società guidata da Viva Servizi, dopo la parziale bocciatura della Corte dei Conti la scorsa primavera, l’amministrazione di centrodestra proporrà la strada della società pubblica con al centro Anconambiente. Un gestore unico, che dovrà inglobare altre società territoriali (Jesi Servizi, Sogenus e così via), al posto del consorzio, ossia l’appunto che aveva spinto la Corte contabile a emettere quel parere. Ieri, durante la sua esposizione del Dup, il Documento di programmazione, Daniele Silvetti ha ufficialmente annunciato la decisione presa e comunicata anche all’Autorità d’Ambito in attesa della delicatissima assemblea Ata del 30 settembre prossimo: "Dopo quella scadenza vitale _ ha detto Silvetti _, sperando di avere l’appoggio di tutti. Una volta ricevuto il via libera, in totale sinergia, come del resto è stata questa fase delicatissima, entro la fine dell’anno dovremo presentare un progetto ad hoc che preveda, preliminarmente, il rispetto dell’analisi economico-finanziaria. Anconambiente sarà l’ente capofila e primo affidatario a cui dovranno aderire tutti gli altri attori coinvolti". Gli attori di cui parla Silvetti sono anche i sindaci dei Comuni della provincia, la maggioranza dei quali (più di 30) avevano votato favorevolmente all’idea della società di gestione pubblica imponendo la linea a maggioranza. Al tempo a mettersi di traverso erano stati i sindaci di centrodestra, Olivetti e Signorini (Senigallia e Falconara) in primis, che adesso invece dovranno accettare il vecchio corso e buttare giù un boccone amaro, al netto delle singole battaglie nei rispettivi consigli comunali. Dare un calcio al progetto pubblico e puntare sul privato in autonomia, mettendo in crisi la soluzione Anconambiente, oppure aderire ala volontà del comune dorico tappandosi il naso, ma evitando uno scontro politico in seno al centrodestra. E poi restano i malumori tra gli assessori in seno alla giunta Silvetti che sei mesi fa votarono contro la soluzione ‘in house’: "Siamo contente che alla fine sia passata la linea della società pubblica come aveva voluto all’epoca Valeria Mancinelli _ hanno detto le consigliere di minoranza Susanna Duini e Ida Simonella _. Significa che quella era la linea giusta da percorrere".