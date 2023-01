Rifiuti, verso la gestione unica: altre contestazioni

Gestione unica provinciale dei rifiuti, entro il 3 febbraio i consigli comunali dovrebbero dare il via libera alla New Co (si chiamerà Corum). Viva Servizi ha chiesto a tutti i Comuni dell’Ata Ato2 Ancona il consenso per dare il via a questa nuova operazione da 1 miliardo e 200 milioni di euro (per 15 anni) e Corum sarà composta per il 75% da Vivaservizi, e con quote paritarie al 12,5% Ecofon Conero e JesiServizi. Non tutti i Comuni probabilmente passeranno la pratica al vaglio dell’aula ma la maggioranza jesina è intenzionata a farlo e l’opposizione solleva perplessità. Ieri se n’è discusso in commissione consiliare. "E’ possibile – incalzano da JesiAmo - che l’Ata che affiderà l’appalto e i Comuni che andranno a deliberare l’operazione non trovino almeno bizzarro indicare come gestore dei rifiuti, vista la netta maggioranza di quote, una società che si occupa della rete idrica provinciale senza nessun esperienza nel settore rifiuti? Nella compagine l’unica società in attività nel campo dei rifiuti è la nostra JesiServizi in quanto la Ecofon Conero è inattiva e oggi opera attraverso il gruppo Astea. Sono già in essere – aggiungono - i ricorsi delle ditte private Rieco e Marche Multiservizi che contestano i contenuti e le motivazioni sulle quali si basa la decisione dell’Ata di procedere con l’in house".