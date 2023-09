"Riflessi del Paesaggio", collettiva di tre artiste alla galleria "Feu!lab"

Taglio del nastro oggi (ore 18, ingresso libero) per la mostra "Riflessi del Paesaggio: Esplorando Cambiamenti e Fragilità" alla galleria d’Arte Feu!lab di viale Trieste a Jesi. In mostra il talento delle artiste emergenti: Viola Maria, Roberta Menta e Luisa Anderlucci. L’esposizione sarà aperta fino al 22 settembre alla Galleria Feu!lab, situata nel cuore di Jesi. L’evento avrà un orario di apertura dalle 17:30 alle 20, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi in una serie di opere d’arte che affrontano il tema universale dei paesaggi. Attraverso le lenti dell’arte contemporanea, queste talentuose donne artiste condurranno il pubblico in un viaggio visivo che esplora la bellezza, il cambiamento e la fragilità dei paesaggi sia esterni che interiori. L’eclettica selezione di opere esposte, spingerà a riflettere sulla complessità e sulla mutevolezza del mondo che ci circonda.