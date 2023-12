"Riflessi di donna", c’è Laura Formenti col suo ‘Dramaqueen’

Debutta stasera (ore 21) al Teatro Cortesi di Sirolo la rassegna ‘Riflessi di donna’, organizzata dal Comune, con la partecipazione della Regione, in cui si parlerà di donne attraverso un caleidoscopio di linguaggi.

Si inizia con lo spettacolo di stand up comedy ‘Dramaqueen’ di e con Laura Formenti, scritto con Giuseppe della Misericordia e Gianluca Ettori. Attrice e performer, volto fisso di programmi TV, Laura Formenti presenta un dramma lungo una vita raccontato in un esilarante monologo. Sogni visti come fallimenti dai tuoi genitori, timidezza patologica, soldi che non bastano mai, lavori precari, letti a soppalco e amori… quali amori? Di cosa rideremmo se non ci fossero i drammi? Tagliando tutte le parti noiose, quello che resta delle nostre vite sono risate e tragedie. Tagliando le tragedie, solo le risate. La serata vedrà in apertura la conversazione ‘Le Donne e il Lavoro’, con la partecipazione di Katia Sdrubolini di Confartigianato.