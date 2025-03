"Riflessioni su musica e arti" con i docenti del Conservatorio

‘Riflessioni su musica e arti’. È il titolo del ciclo di incontri di storia della musica a cura dei docenti del Conservatorio Rossini di Pesaro promossi dalla Scuola musicale Pergolesi di Jesi. Gli incontri – iniziati ieri e che proseguiranno fino al 4 aprile – sono ospitati dall’aula magna della Scuola in Palazzo San Martino e vedono in cattedra i docenti del Conservatorio Rossini, con cui la Scuola musicale Pergolesi è convenzionata. Ieri la professoressa Mariateresa Storino ha relazionato su ‘La creatività femminile nella musica d’arte del XIX secolo’. Prossimo appuntamento, il 14 marzo alle 21 con la professoressa Silvia Del Zoppo su "Introspezioni ‘fantastiche’ tra musica e letteratura dell’Ottocento". Si proseguirà il 21 marzo con la professoressa Cecilia Nicolò e le ‘Tempeste rossiniane: il temporale nelle opere di Gioacchino Rossini’. Il ciclo si concluderà il 4 aprile alle 21 con il professor Riccardo Graciotti che relazionerà su ‘Dipingere con i suoni: divagazioni fra musica e pittura del Rinascimento’. Gli incontri, aperti a un massimo di 50 partecipanti, sono gratuiti per i possessori della tessera associativa della Scuola musicale Pergolesi.