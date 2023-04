Riflessioni sulla pandemia

"Go back to?". Martedì il Rotary Club Jesi ospiterà una retrospettiva sulla pandemia da Covid-19, con focus sulle sue ripercussioni attuali e le prospettive per la salute pubblica nel futuro. Ll’evento è stato presentato ieri in Comune alla presenza del vicesindaco Samuele Animali. Location della iniziativa la sala maggiore del Palazzo dei Convegni dove, a partire dalle 17,30 si confronteranno alcuni tra i più noti ed illustri esperti del settore: dal professor Guido Silvestri al professor Massimo Clementi, medici da sempre impegnati nella medicina d’avanguardia, coadiuvati dal dottor Giancarlo Passarini, radiologo al Carlo Urbani. "Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per il Rotary" ha dichiarato il presidente Floro Flori.