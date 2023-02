Rifondazione comunista chiede l’accesso agli atti

Mega polo Amazon alla Coppetella, Rifondazione comunista deposita al Comune di Jesi la richiesta di accesso agli atti per poter consultare tutti in documenti urbanistici, amministrativi e finanziari relativi all’annunciato insediamento all’Interporto". "Da mesi – rimarcano gli esponenti locali del partito – questa novità è raccontata come una vera e propria benedizione, tanto da aver spinto qualcuno a paragonarla alla "manna dal cielo". Eppure esiste, sul rapporto tra questa impresa e i territori, una vasta letteratura critica che dovrebbe mettere in guardia chi ha responsabilità amministrative e le strutture sindacali, vista un’organizzazione del lavoro descritta al limite del diritto. Al contrario fino ad oggi né il Comune di Jesi né quelli limitrofi hanno mostrato la volontà di agire in un ruolo attivo su questa vicenda, a cominciare da un’informazione chiara verso i cittadini per poter valutare tutte le criticità sociali, ambientali ed economiche che questo nuovo insediamento potrebbe comportare. Non si tratta di dire sì o no al progetto ma di guardare la realtà e dire, a testa alta, come. È con questo spirito che abbiamo fatto questa richiesta".