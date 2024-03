Riformisti, Ambrogini: "Pronta a tornare"

"Confermo, il turnover politico è concordato e previsto dagli accordi della coalizione civica e riformista. Ma ancora non abbiamo condiviso la data dell’avvicendamento. Di sicuro ci sarà ed io sono pronta per tornare in Consiglio comunale". Lo annuncia la professoressa Maria Ambrogini, già consigliera Pd nella prima legislatura Brandoni, poi rappresentante, alle scorse elezioni amministrative, del polo dei Riformisti (Italia Viva, Azione, Partito Socialista), accanto all’allora candidato sindaco Marco Baldassini, sostenuto anche dalle due liste Ancora e Vola Falconara. Lo stesso che, due giorni fa, ha fatto sapere che lascerà lo scranno nell’assise civica soltanto quando "la giunta Signorini avrà risposto a tutte le sue istanze". E sono diverse quelle "pendenti" per il vulcanico Baldassini, tra interrogazioni ("che da regolamento comunale dovrebbero essere risposte in trenta giorni", rivendica lui), mozioni e richieste di convocazioni di Commissioni ("cadute nel vuoto"). Ambrogini, ex dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Ferraris, è concorde con Baldassini sull’atteggiamento che definiscono "arrogante dell’amministrazione comunale nel non rispondere alle richieste dei consiglieri, specie quelli di opposizione". Più nel dettaglio, per la riformista, "Baldassini è esasperato da questa situazione – racconta Ambrogini al Carlino – in quanto tanti degli argomenti portati all’attenzione della maggioranza vengono ignorati seppure nascano dalle sollecitazioni dei cittadini. Ricordo ad esempio che il gruppo di Italia Viva presentò nella scorsa consiliatura un’interrogazione sulle mura pericolanti del cimitero comunale, dietro segnalazioni della popolazione che lamentava problemi. Ecco, ancora non si è data un’adeguata risposta. Dunque, quando sarà il mio turno, dovrò riprendere in mano anche quell’argomento e probabilmente anche le questioni più recenti proposte da Baldassini".

Quel momento ancora non è arrivato, sicché non siamo neppure ad un anno dalla riconferma di Stefania Signorini al Castello: il cambio dovrebbe avvenire attorno a metà mandato. Arriverà, garantisce Ambrogini. "D’altronde anche Baldassini stesso, non lo ha mai negato", spiega la professoressa. Perché il comandante navale sa bene che in quel 6.58 per cento racimolato nel maggio scorso alle Amministrative, tanto da far scattare un seggio, c’è molto dei Riformisti che hanno trainato totalizzando il 3.03 per cento ("è un dato oggettivo", insiste Ambrogini) e dunque avranno quello che gli spetta, ovvero uno spazio di rappresentanza. In sintesi, però, per l’ex preside "nessuna fuga in avanti. Io sono pronta e aspetto quando sarà il mio momento. Intanto continuiamo a lavorare e a collaborare con Baldassini e gli altri della squadra".

Giacomo Giampieri