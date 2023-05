"Rigenerazione: ritorno al passato"

Uno dei punti di forza della città di Ancona è la presenza del verde in continuità con testimonianze della storia. Ne sono un esempio l’anfiteatro romano e i molti parchi dove è possibile camminare tra i reperti storici, ad esempio al Cardeto. Viene la malinconia a rivedere le immagini storiche di piazza Pertini, uno spazio completamente verde, con alberi, palme, collinette in breccia e reperti storici sotterranei. Anche questa piazza è nata con un forte legame tra storia e natura, ma negli anni è stata completamente snaturata. Da molti anni è diventata la copertura di un parcheggio, una landa assolata con panchine fatiscenti. In un angolo nascosto si ergono le sculture bronzee della "Mater Amabilis" di Valeriano Trubbiani, comunemente chiamate "i rinoceronti". Sotto quel gruppo scultoreo ci sono bivacchi di clochard e ubriachi, si moltiplicano lattine e rifiuti, mentre i muri sono ricoperti di scarabocchi ben lontani dal poter essere classificati come ‘murales’. Il verde è un bene prezioso sia per la sua funzione di polmone contro l’inquinamento, che per le sue capacità di mitigazione del calore urbano. Infatti, è dimostrato come oltre a migliorare la qualità dell’aria, gli spazi verdi riescano ad abbassare i picchi di temperatura in fase estiva, migliorando notevolmente la qualità dell’ambiente urbano. È importante che la piazza sia rigenerata con progetti che la restituiscano almeno in parte all’ambiente naturale con spazi verdi e che siano in grado di valorizzare la scultura bronzea come merita.