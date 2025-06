Rigenerazione urbana, nuovo chiosco alla Baraccola

La nightlife dorica si riaccende. Oltre alle attese riaperture del Lazzabaretto e di Posapark, l’estate anconetana accoglie due importanti novità: l’inaugurazione de "El chiosco tosto" alla Baraccola e il nuovo, ricco calendario di eventi del Santa Monica Garden. Un pezzo di città rinasce grazie al bando del Comune per la riqualificazione di otto chioschi inutilizzati. Il primo a vedere la luce è "El chiosco tosto", che aprirà i battenti domenica 29 giugno. L’iniziativa degli imprenditori Alex Santucci e Franco Corelli propone un affascinante street food di ispirazione californiana con un cuore profondamente marchigiano. "Volevamo creare un luogo che parla il linguaggio del mondo, ma con accento marchigiano", spiega Corelli. Il menù, curato dal Grill Master Luca Corelli, punterà su smash burger, tacos e fritti gourmet, realizzati con materie prime di produttori locali e sostenibili. I lavori di riqualificazione sono durati circa un mese.

Nel frattempo, il Santa Monica Garden prosegue con il programma estivo che promette serate di grande richiamo. Venerdì 27 giugno tributo ai Cranberries, sabato a Ligabue, e domenica cena-spettacolo per famiglie del Mago Baldo. Il mese di luglio sarà altrettanto intenso: in calendario grandi tributi a icone della musica come Iron Maiden (5/07), Loredana Bertè (18/07) e Lucio Dalla (26/07). Non mancheranno serate a tema, con le sonorità degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, e uno spazio dedicato alla comicità con lo show di stand up di Luca Fo e Raffaele Pepi, previsto per giovedì 17 luglio.