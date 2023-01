Sei anni dalla tragedia di Rigopiano, Osimo non dimentica

Il manufatto con il ricordo di Dino Di Michelangelo, morto nella tragedia di Rigopiano

Osimo, 18 gennaio 2023 - Sono passati sei anni dalla tragedia di Rigopiano, la valanga che travolse l’hotel di Farindola, ai piedi del Gran Sasso, in Abruzzo, portandosi via 29 vite, tra le quali Dino Di Michelangelo, 41 anni, e la moglie Marina Serraiocco, 37. Entrambi originari di Chieti, vivevano da anni a Osimo dove stavano crescendo il loro unico figlio, Samuel, uno degli 11 sopravvissuti. Il 41enne era poliziotto al commissariato di Osimo, non lontano dal negozio di oggettistica che aveva aperto Marina, lungo corso Mazzini.

Samuel, da oltre 5 anni ormai, vive a Chieti con lo zio materno Giuseppe Serraiocco e la sua compagna Martina. Il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni proprio oggi scrive: “Dal 2017 ormai il 18 gennaio è una giornata difficile per la nostra città. È la giornata di una tragedia, quella di Rigopiano, che ha strappato ad Osimo due amatissimi concittadini, Dino e Marina, e che ha gettato la comunità nello sconforto per le sorti del loro bambino. Sono passati sei anni da quei terribili momenti e, oggi come ieri, non possiamo che essere travolti dai tanti ricordi che tengono viva la memoria. Con le braccia aperte verso Samuel, per sempre parte della nostra grande famiglia. La volontà di tramutare il ricordo in qualcosa di tangibile è ancora viva e ferma. Stiamo lavorando affinché la burocrazia lo consenta nel minor tempo possibile. Dino e Marina, Osimo non vi dimentica”.

Oggi, nel giorno del sesto anniversario, nuova udienza al tribunale di Pescara dove in 30 sono a processo. A Chieti cerimonia in particolare per ricordare il poliziotto nel manufatto realizzato in onore di tutte le vittime di Rigopiano, alla presenza del sindaco teatino e dei famigliari del poliziotti. Il commissariato di Osimo come ogni anno ha inviato un mazzo di fiori firmato dai colleghi.