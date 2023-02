Rigopiano, assoluzioni choc "Giustizia per Dino e Marina"

Sono 25 le assoluzioni e cinque le condanne decise del gup di Pescara sulla tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga, evento in cui morirono 29 persone. Sei anni sono passati dalla tragedia che si è portata via Dino Di Michelangelo, 41 anni, e la moglie Marina Serraiocco, 37. Entrambi originari di Chieti, vivevano da anni a Osimo dove stavano crescendo il loro unico figlio, Samuel, uno degli 11 sopravvissuti. Il 41enne era poliziotto al commissariato di Osimo, non lontano dal negozio di oggettistica che aveva aperto Marina, lungo corso Mazzini. Samuel, da oltre cinque anni ormai, vive a Chieti. I 30 imputati tra amministratori e funzionari pubblici, oltre al gestore e al proprietario della struttura, erano accusati a vario titolo dei reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni, falso, depistaggio e abusi edilizi. "Non ci fermeremo, lo devo a mio fratello e a tutti gli altri. Prossimo passo è la Corte di Appello di L’Aquila – dice Alessandro di Michelangelo, fratello di Dino e poliziotto come lui -. Il giudice non si è preso la responsabilità in pratica. Quando ha letto la sentenza ho dovuto sorreggere fisicamente mia madre, non ce la fa più. E’ stata dura. Significativa è sempre stata un’immagine per me, quella delle auto ferme incolonnate con i tergicristalli alzati pronte per partire da quell’hotel. Erano pronti per partire insomma perché avevano avvertito il pericolo probabilmente ma non gliel’hanno permesso". "Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti. Sono stati uccisi per la seconda volta. Siamo scoraggiati", aggiunge il figlio Francesco, nipote di Dino. In aula ieri è esplosa la rabbia dei tanti familiari che hanno seguito tutto in prima fila. "Questi qui hanno una discarica al posto del cuore. Speriamo nell’appello, ma se questo è l’andazzo non spero più niente, devo solo salvagardare la mia vita per portare avanti il nome di mia figlia - ha detto pochi istanti dopo la lettura della sentenza, il padre di Jessica Tinari, morta nel resort di Farindola a 24 anni insieme al fidanzato Marco Tanda - Noi pretendiamo rispetto dalle istituzioni, paghiamo con le nostre tasse i loro lauti stipendi e questi delinquenti ci trattano in questo modo. Meglio che stia zitto, sennò non so cosa posso dire". Ha urlato in aula Francesco D’Angelo, fratello di Gabriele D’Angelo, cameriere dell’hotel, morto nel crollo: "Sei anni buttati qua dentro! Per fare che? Tutti assolti, il fatto non sussiste! Quattro minuti di chiamata! Chi ha chiamato mio fratello? Chi ha chiamato?". Alle 11.38, circa cinque ore prima della valanga, chiamò il Centro coordinamento soccorsi della prefettura per chiedere di liberare la strada e consentire agli ospiti dell’hotel di lasciare la struttura.