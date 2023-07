Rilanciare Ancona: ma che ne sarà della cultura?

Caro Carlino, perché non parliamo di cultura? Nei giorni scorsi, ho letto che la neo assessora alla cultura, Anna Maria Bertini, diceva che il Comune è "sotto terra" riferendosi, da quanto ho capito, alla mancanza di fondi per sostenere i festival della cultura anconetani. Poi, nei giorni successivi, parte della giunta ha affermato che, al contrario, alcuni festival verranno confermati, ma pare ci debba essere un taglio ai fondi rispetto a quelli che venivano erogati dalla precedente amministrazione. Ora, dico io: possibile che si parli di rilanciare Ancona e che, allo stesso tempo, si accantoni un settore così importante come la cultura? Insomma, se questo è l’andazzo già nelle prime settimane di nuova amministrazione, mi domando poi quale sarà la prospettiva a lungo termine. Insomma, la Regione, con la Marche Film Commission, ha fatto un grande sforzo per portare ad Ancona fiction e serie tv, ma noi, dalla città, non sappiamo neppure se "Corto Dorico", "Kum", "La mia generazione" e "La punta della lingua" verranno riconfermati. Eppure, giusto ieri, grazie al festival in città è arrivato il co-fondatore della storica band americana "The Lumineers". Questa città vogliamo rianimarla coi fatti o vogliamo, invece, limitarci alle sole parole? I soldi si trovano: basta volerlo.

Alfredo S., Ancona