Rilanciare l’entroterra: c’è il Festival dell’Appennino. Sul tavolo progetti dalla cultura all’economia

Festival dell’Appennino Marchigiano, la Città Appenninica fa nuovamente tappa a Fabriano. Quattro i tavoli di lavoro attivi di cui domani saranno resi noti i risultati e a cui hanno lavorato amministratori locali, esperti ed operatori del territorio. Nel pomeriggio di domani all’oratorio della Carità (ore 15,30) al via il convegno inaugurale "La Città Appenninica. Dalla visione ai progetti". Un incontro aperto a tutti e nel quale saranno presentate le idee progettuali per lo sviluppo sostenibile del territorio dei 35 Comuni del distretto umbro-marchigiano. "Il progetto della Città Appenninica compie un importante passo in avanti – dichiara il sindaco Daniela Ghergo –. Dopo il lavoro di questi mesi, per il quale ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo di idee e organizzativo, siamo nelle condizioni di presentare un insieme di proposte progettuali che vanno a definire una vera e propria agenda programmatica per lo sviluppo sostenibile del territorio della Città Appenninica. Sono idee progetto sulle quali avvieremo fin da subito degli approfondimenti di tipo tecnico per verificarne la fattibilità e la cantierabilità e riguardano progettualità emblematiche di filoni di sviluppo strategici per le nostre comunità: dal buon uso del patrimonio naturale, ambientale e agricolo alla formazione, dalla nascita di nuove imprese all’attrazione d’investimenti, dalla promozione turistica e culturale ai servizi per gli anziani e le persone più in difficoltà. Progetti innovativi intorno ai quali vogliamo rafforzare un rapporto paritetico di collaborazione tra tutti gli attori del territorio e costruire un livello più alto di coesione, essenziale affinché le aree interne dell’Appennino riescano ad affrontare le sfide della contemporaneità".

I tavoli hanno trattato i temi del "settore primario, dello sviluppo imprenditoriale, della cultura e turismo, dei servizi territoriali e della governance". Sono stati coordinati rispettivamente da Fabio Renzi, segretario generale di Symbola, Letizia Urbani, direttore generale di Meccano spa, Giovanna Uccellani, assessore alla cultura del Comune di Gubbio, Pietro Marcolini, assessore alla progettualità del Comune di Fabriano. Tra gli altri interverranno domani pomeriggio anche il presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini, Marco Marcatili, responsabile sviluppo di Nomisma e Fabio Renzi, segretario generale di Symbola.