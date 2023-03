"Rilancio di commercio e turismo Servono interventi nel centro"

"Quali sono gli interventi che l’amministrazione comunale ha in mente per il rilancio del centro, per la tutela dei commercianti e dei monumenti che hanno reso Fabriano famosa dal punto di vista turistico e non solo sia in Italia che all’estero?". Così il consigliere di Fratelli d’Italia, Danilo Silvi, del circolo fabrianese, chiede alla Giunta Ghergo quali siano i progetti in cantiere per il salotto buono. Un tema caldo in città visto che nei giorni scorsi è nato un comitato spontaneo di commercianti per chiedere il rilancio del centro e in particolare la riapertura della ztl al traffico la mattina e maggiori possibilità di parcheggio agevolato. Silvi ha protocollato un’apposita interpellanza per portare in consiglio comunale il delicato tema della ‘sopravvivenza del centro storico di Fabriano’. "Sono tante le difficoltà che lamentano sia i commercianti che i residenti – rimarca il consigliere di opposizione - e per questo chiedo al sindaco di prendere ufficialmente posizione in consiglio e illustrarci qual è il progetto che ha in mente per il futuro del centro di Fabriano. Serve un’azione forte che non sia solo a sostegno del commercio, ma anche di chi in centro ci abita. Serve una nuova visione di turismo, di sicurezza e una maggiore fruibilità del salotto culturale di Fabriano". Il consigliere ricorda poi come "sia passato quasi un anno dall’insediamento di questa amministrazione (luglio dello scorso anno, ndr)". "C’è bisogno – conclude Silvi - di un potenziamento della sicurezza, più telecamere, più vigili urbani, e un progetto serio per il centro storico che rischia di morire".