Rilasciata la prima tartaruga della stagione

A Numana c’è stato grande entusiasmo per il primo rilascio dell’estate 2023 di una tartaruga marina curata dalla Fondazione cetacea di Riccione. La tartaruga Azzurra è tornata in mare durante un evento speciale di educazione ambientale organizzato per gli alunni delle scuole primarie "Elia" e "Rodari" di Numana che hanno vissuto un’esperienza davvero speciale partecipando ad un incontro di educazione ambientale cui è seguita la liberazione dell’esemplare dalla spiaggia di Marcelli alla presenza dell’assessore all’Ambiente Rossana Ippoliti. Pronto il calendario dei rilasci: lunedì 26, poi il 3, 10, 17, 24 e 31 luglio e 4 settembre. La partenza è sempre dal porto di Numana attorno alle 16, arrivo alla spiaggia delle Due Sorelle dopo circa mezz’ora, ad attendere tutti i partecipanti ci saranno i biologi della Fondazione che faranno conoscere ai ragazzi il mondo delle tartarughe marine e la storia di quella che verrà rilasciata. Poi ci sarà il rilascio vero e proprio, bagno e rientro al porticciolo per le 18 circa. Metà dell’incasso totale sarà devoluto alla Fondazione per le sue attività a beneficio dei cetacei che vengono curati prima del rilascio.