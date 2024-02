Rilascio passaporti, le aperture extra

Rilascio dei passaporti, previste anche nel 2024 le aperture straordinarie dell’ufficio preposto della questura: tutti i giovedì sportello aperto per garantire a tutti gli aventi diritto il rilascio del titolo valido per l’espatrio. La questura dorica si conferma una delle più attive e celeri d’Italia. Ieri sono state accolte oltre 60 istanze di rilascio, che verranno evase nel tempo massimo di 14 giorni. Solo a gennaio sono stati stampati 1250 titoli, mentre solo nella prima metà del mese corrente siamo già a oltre 780, per un totale di oltre 2.000 passaporti nel primo mese e mezzo del nuovo anno. Attraverso tre postazioni di acquisizione che lavorano senza sosta, ieri mattina i poliziotti hanno acquisito anche l’istanza della più giovane avente diritto, una piccola cittadina di appena un mese, ma anche quella della più anziana richiedente, una donna di 95 anni. E se l’apprensione per il rilascio del passaporto è sempre alta è pur vero che ancora sono in attesa di essere ritirati circa 800 passaporti. Ecco il calendario delle aperture ordinarie dello sportello: lunedì, martedì e venerdì 9-13 con prenotazione tramite ‘agenda on line’; mercoledì 9-13 e 14-17 con ‘agenda on line’; giovedì apertura straordinaria 9-13 con accesso libero senza prenotazione; sabato solo ritiro dei passaporti 09-12.