"Rimandano al futuro gli interventi per i bagni pubblici"

Torna alla ribalta del parlamentino cittadino la situazione dei bagni pubblici che mancano in città. Ad andare all’attacco dall’opposizione è il gruppo "Per Jesi" "Alla fine dello scorso anno – evidenziano – presentammo un emendamento al bilancio sulla riqualificazione dei bagni pubblici. È stato bocciato. A fine 2023 nel programma triennale dei lavori pubblici si rimanda al 2025 la riqualificazione dei bagni pubblici. Quando si presentavano come Jesi Città Futura – è l’attaco finale – non pensavamo volessero dire di rimandare al futuro gli interventi". Resta ancora da risolvere la questione albergo diurno di piazza delle Monnighette che ospita una barberia e anche una toilette la quale dovrebbe essere a disposizione del pubblico specie in occasione di eventi.