Rimane chiuso nel parco, ma doveva essere a casa

Rimane chiuso dentro il parco della Cittadella e viene liberato dai poliziotti. E’ successo martedì sera, dopo le 21. Una pattuglia è passata per controlli e ha notato che c’era un ragazzo che sbracciava dall’interno del parco e cercava di attirare l’attenzione della Volante che passava lungo via Circonvallazione. Era un 20enne, greco, che era andato a fare jogging e non si era accorto che il parco ad un certo orario chiude. Il giovane è stato identificato e dal terminale è risultato che era in atto per lui un misura alternativa con permanenza domiciliare in una data fascia oraria a cui non avrebbe ottemperato. E’ stato portato in questura per gli accertamenti e poi riportato nella sua abitazione vista la misura che aveva.