Rimane fermo per ore fuori dal Lidl. Addosso 4 grammi di cocaina

Fermo con l’auto fuori dal parcheggio del supermercato Lidl: una presenza sospetta a Jesi che ha attirato l’attenzione dei poliziotti, dal momento che all’interno c’era un giovane da solo, rimasto fermo per diverse ore, senza scendere e senza nemmeno fare la spesa.

Così la pattuglia del Commissariato si è avvicinata e, alla vista delle divise, il ragazzo è sbiancato. Gli sono stati chiesti i documenti, poi è stato perquisito: addosso aveva 4,2 grammi di cocaina già suddivisa in sei dosi.

I poliziotti lo hanno arrestato e trattenuto in cella di sicurezza. In manette è finito un albanese di 24 anni che si trovava in Italia da appena un mese. Aveva lasciato la sua città, dove faceva il cameriere, in cerca di un lavoro in Italia.

A Jesi non avrebbe nessun aggancio, alla polizia avrebbe detto che era di passaggio, arrivava dall’Umbria. L’arresto è stato eseguito giovedì pomeriggio.

Ieri mattina il giovane è stato portato in tribunale per l’udienza di convalida, dove era difeso dall’avvocato Ruggero Fittaioli. La giudice Martina Marinangeli ha convalidato l’arresto del 24enne rimettendolo libero, con un divieto di dimora nella provincia di Ancona.

Durante l’udienza di convalida il giovane ha spiegato, con l’aiuto di una interprete, che la droga trovata era solo per uso personale, e non per finalità di spaccio: uUna versione poco credibile.

A suo carico non aveva precedenti penali. Il suo avvocato ha chiesto i termini a difesa per valutare un rito alternativo per la direttissima, che proseguirà il 21 novembre prossimo.

L’arresto dell’albanese segue quello eseguito lunedì, dai carabinieri, per tre spacciatori che si spostavano in città con l’aiuto di biciclette elettriche.

Anche loro sono stati trovati con cocaina, una quindicina di grammi in tutto. Proprio spostandosi con le e-bike raggiungevano il cliente a domicilio, cambiando spesso posto per non farsi trovare.

