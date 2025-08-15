Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaRimbalzata dal Cup per gli esami. Denuncia via social e la richiamano: "Io fortunata, ma tutti gli altri?"
15 ago 2025
SARA FERRERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Rimbalzata dal Cup per gli esami. Denuncia via social e la richiamano: "Io fortunata, ma tutti gli altri?"

Rimbalzata dal Cup per gli esami. Denuncia via social e la richiamano: "Io fortunata, ma tutti gli altri?"

La storia di Eleonora Fontana, sindacalista della Cgil che ha avuto una reazione allergica ai farmaci dopo un ricovero per appendicite: "Mi avevano detto che non c’era posto. Così l’ho segnalato"

Eleonora Fontana, la sindacalista della Cgil ha denunciato il suo caso sui social

Eleonora Fontana, la sindacalista della Cgil ha denunciato il suo caso sui social

Per approfondire:

Dopo un ricovero in ospedale ha bisogno di alcuni esami ma il Cup offre una risposta di quelle che sono tutt’altro che rare oggi: "Non ci sono date disponibili in tutta la Regione Marche". Lei, sindacalista, lancia il post di denuncia su Facebook con tanto di foto e dopo poche ore viene richiamata dal Cup per comunicarle che è spuntato un appuntamento dopo quattro giorni. La protagonista della "triste storia personale" ma con lieto fine, vicenda sanitaria è la sindacalista della Cgil Ancona Eleonora Fontana che ha lanciato in rete questa denuncia: "Sono stata ricoverata in ospedale una settimana per un attacco di appendicite. Trattata con antibiotici ho avuto una reazione allergica. Sono allergica ai farmaci. Ma quello era un antibiotico testato.

Fatto sta che mi hanno trattenuto più del previsto potendo utilizzare solo farmaci ospedalieri.

Approfondisci:

Nuovo accordo con i medici di famiglia nelle Marche, ecco cosa cambia

Nuovo accordo con i medici di famiglia nelle Marche, ecco cosa cambia

Inoltre, dopo le dimissioni, sono dovuta tornare ogni giorno in ospedale per proseguire la terapia. Finito il tutto, ho portato la cartella clinica al mio medico curante che mi ha prescritto di ripetere le prove allergiche. Stare male per me è un problema. Non posso prendere farmaci in sicurezza. Così ho chiamato il cup regionale con impegnativa e mi sono sentita dire che non c’erano date disponibili in tutta la Regione Marche. Non mi hanno proposto nemmeno una data a lungo termine! Tra l’altro le prove allergiche per i farmaci non si possono fare ovunque. È così che sarebbe stato risolto il problema delle liste di attesa nella nostra Regione? Non si danno proprio appuntamenti? Così tanto per sapere!". Il post è stato lanciato mercoledì sera e ha fatto il giro del web (tra gli amici della Fontana ci sono anche amministratori regionali) l’indomani mattina è arrivata la chiamata che l’ha lasciata di stucco. "Dopo il mio racconto di denuncia sui social per il mancato appuntamento per prove allergiche – spiegava Eleonora Fontana ieri mattina al Carlino - mi hanno richiamato per appuntamento il 19 agosto. Ma le persone anziane, non social, come risolvono? Sono stata fortunata ma tutte le altre persone? C’è un grande lavoro da fare... questa è un’evidenza". "Al Cup mi avevano detto che sarei stata inserita nella lista di preappuntamento – conclude Fontana – ma come mi hanno scritto in tanti dopo il mio post, molti non vengono nemmeno richiamati o richiamati per dire che non c’è posto. Alcuni mi hanno confidato che con la lista di preappuntamento stanno aspettando una chiamata da novembre".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

saluteDenuncia