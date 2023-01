Rimini è una comparsa: il derby è di Forlì

Unieuro Forlì

87

Rinascita Rimini

65

UNIEURO FORLÌ: Valentini 18 (36, 45), Sanford 4 (28), Pollone 10 (34, 01), Adrian 19 (36, 45), Gazzotti 10 (37, 11); Penna 4 (23, 01), Benvenuti 4 (12), Cinciarini 12 (12, 24), Radonjic 6 (01, 22), Ndour (01), Flan (01). All.: Martino.

RIVIERABANCA RIMINI: Tassinari (03, 03), Johnson 6 (35, 03), Bedetti 10 (23, 22), Masciadri 4 (24, 01), Ogbeide 18 (711, 01); Meluzzi 3 (13 da tre), Landi 7 (01, 23), Anumba 15 (57, 13), Scarponi (03 da tre), D’Almeida 2 (13), Morandotti ne, Sirri ne. All.: Ferrari.

Arbitri: Bartoli, Salustri e Cassinadri.

Note – Parziali: 26-18, 46-31, 66-47. T2p: Fo 1841, Rbr 2037. T3p: Fo 1319, Rbr 622. Tl: Fo 1216, Rbr 79.

Una legnata. È ciò che rimedia la Rinascita, seguita da 500 fedelissimi, nel derby di Forlì. Una partita sempre in mano ai padroni di casa, solidi mentalmente e capaci di ‘sparare’ da tre con un irreale 68%. Rimini vede solo la ‘targa’ dei cugini, ha poco o niente da tanti giocatori e a un certo punto deraglia, sprofondando fino a -28 prima di ricucire qualcosa in chiusura. C’è davvero un gran colpo d’occhio, nell’ex Palafiera, con Forlì che è la più lesta ad accendersi. Il 7-0 iniziale viene comunque rintuzzato dai riminesi (8-7, canestro di Masciadri), ma l’Unieuro, che ‘muove’ bene la palla, si rende protagonista di una pioggia di triple che scuote l’Rbr. Indica la strada Adrian, poi lo seguono i compagni e quel 56 da tre al 10’ è davvero tanta roba contro una Rinascita che, in attacco, è sostanzialmente Ogbeide. Johnson, che si trascina uno stato influenzale, non riesce a incidere, per lui zero punti e 3 perse nel primo quarto, con Rimini che fatica a stare in scia. I ragazzi di Ferrari scivolano anche sul -13 (31-18), quindi firmano un mini parziale di 7-0 che sembra poter riequilibrare il match (bomba dell’ex Landi per il 31-25, coach Antimo Martino al timeout). È un’illusione, però, con i padroni di casa che escono benissimo dal ‘minuto’ e con un 9-0 ristabiliscono le gerarchie. Dopo 18’ arriva il primo cesto di Jazz, mentre Ogbeide, quando viene cercato, risponde presente affondando schiaccioni da paura. All’intervallo il crepaccio è consistente, con Forlì che continua nella sua straordinaria prova balistica dalla distanza (811 al riposo, 27 invece per l’Rbr).

Ci sono ancora 20’ da giocare, ma le sensazioni non sono affatto buone per RivieraBanca, anche a leggere il ‘linguaggio del corpo’. Un rapido 6-0 nelle battute iniziali della ripresa riporta lo svantaggio dei riminesi in singola cifra (46-37 sulla tripla di Bedetti, col tecnico forlivese a spegnere l’entusiasmo degli avversari nel timeout). E pure stavolta il ‘minuto’ sortisce effetto, vigoroso contro-break Unieuro e Rimini che precipita indietro (60-40). L’ultimo anelito di vita dei biancorossi in apertura di quarto periodo (70-57), quindi il solito canovaccio: timeout Forlì e 17-2 di parziale, mentre Ogbeide lascia il campo zoppicando. E questo preoccupa più della prevedibile sconfitta.

Alberto Crescentini