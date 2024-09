Rimossi dalle strade i rifiuti accumulati dopo l’alluvione

Sono terminati i lavori di rimozione dei rifiuti dalle strade prodotti dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito Camerano e in particolare la zona dell’Aspio. Sono stati accumulati, mobili e tanto altro diventato maceria, pronti per lo smaltimento dall’area di stoccaggio individuata dal Comune secondo le linee guida della Regione.

A Osimo diverse sono le segnalazioni da parte dei residenti delle vie Marcelletta e Guasino che da una settimana sono "ostaggi" della strada interrotta nei pressi dell’impianto di risalita, interdetta, appunto, dal primo giorno dell’alluvione principalmente per la caduta di un grosso albero. La circolazione è a doppio senso con molti residenti costretti a lasciare le proprie auto in altre zone. Il gruppo consiliare Liste Civiche osimane ha organizzato due incontri con i residenti previsti lunedì alle 21.15 al bar Life dell’Aspio coinvolgendo le frazioni dell’Aspio stesso, Santo Stefano, San Biagio e Osimo stazione, ed un secondo al centro sociale di Casenuove martedì alla stessa ora coinvolgendo anche Villa e San Paterniano. Sarà presente il presidente del Consiglio regionale Dino Latini che delle Liste civiche è stato antico creatore: "Illustreremo le attività svolte dalla Regione come la realizzazione delle vasche di espansione e i progetti in corso ma soprattutto sarà una campagna di ascolto. Le avversità climatiche impongono sempre di più di intervenire per la sicurezza del territorio e quindi sono anche le istituzioni a dover offrire il proprio contributo nel verificare i nodi critici, le falle e le carenza di una sistema, per fornire un’adeguata assistenza a chi ne ha bisogno". Tanti i racconti dei danni ieri sera all’hotel Concorde durante la riunione del ricostituito "Comitato 16 settembre".