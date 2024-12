Rimosso disco orario davanti a oncologia

Sosta attorno all’ospedale Urbani, rimosso il cartello agli ingressi dell’oncologia il quale indicava disco orario un’ora. Una segnalazione che era partita dagli stessi pazienti oncologici e poi denunciata, nei giorni scorsi dal tribunale del malato che ha sollecitato la rimozione ora avvenuta. A prendere in mano la questione la direzione sanitaria dell’ospedale jesino che dopo aver valutato la situazione ha deciso per la rimozione. "Ringrazio la dottoressa Sonia Bacelli per l’intervento– spiega il coordinatore del tribunale del Malato Pasquale Liguori – sollecitato da alcuni pazienti che con difficoltà motorie, hanno bisogno di parcheggiare per accedere agli ambulatori di oncologia e neurologia, per terapie e visite. La problematica parcheggi e viabilità è irrisolta e anzi in questo periodo si è fatta più pesante le auto lungo le vie di uscita dell’ospedale parcheggiano sui marciapiedi, lungo le aree di percorrenza pedonali, talvolta anche sui parcheggi per disabili, restringendo pericolosamente la carreggiata e in certi casi, anche impedendo la viabilità ai mezzi di soccorso. Hanno promesso anche posteggi riservati a chi fa riabilitazione e l’apposizione dei cosiddetti panettoni nelle zone dove la sosta selvaggia ostacola il passaggio. Restiamo in attesa".

sa.fe.