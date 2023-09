Rimosso il murale contro Mancini

È durato appena 24 ore, da martedì a mercoledì, il murales "dedicato" a Roberto Mancini fuori dallo stadio San Siro di Milano. La raffigurazione dell’ex commissario tecnico dell’Italia, oggi alla guida della Nazionale saudita, aveva fatto molto discutere in quanto il Mancio era stato impresso mentre teneva in mano una palla da calcio intrisa di sangue. Con lui anche le star del calcio Ronaldo, Neymar e Benzema, "rei" di aver intrapreso la strada dell’Arabia Saudita "dei milioni e delle violazioni umanitarie", aveva denunciato l’artista aleXandro Palombo. Lo stesso writer, ieri, ha parlato di "censura" e ha difeso le opere che miravano a sensibilizzare l’opinione pubblica circa "la strategia di Sportswashing messa in atto dal regime dell’Arabia Saudita, con lo scopo di usare il calcio come arma di distrazione di massa e ripulirsi l’immagine dalle gravi violazioni dei diritti umani che permangono nel paese". Mancini e gli altri erano apparsi in occasione del match di Champions League del Milan, in campo martedì contro il Newcastle del principe Mohammed Bin Salman, che ha acquisito anche il 70% dei quattro grandi club della Saudi Pro League, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli e Al Hilale. Bin Salman era il "vicino" di Mancini nei murales. Ora, tutti rimossi.