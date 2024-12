Rimozione amianto e ristrutturazione San Martino: modifiche alla viabilità ad Ancona

Con la rimozione dell’amianto, entrano nel vivo le operazioni di ristrutturazione del complesso San Martino, dalla cui ristrutturazione si ricaveranno 12 appartamenti e spazi a pubblici.

Per tali lavori scatteranno domani alle 8,30 importanti modifiche alla viabilità in centro che permarranno fino alle 14 di lunedì. Chi viene dall’Arco dovrà svoltare verso via Mura Occidentali e via Montello e per arrivare in piazza Oberdan si dovrà percorrere via Mazzini in senso inverso.

"Un’operazione complessa per la quale l’Ast Ancona – spiegano dal Comune - ha fornito precise prescrizioni che impongono la modifica alla viabilità circostante. L’intervento verrà effettuato tra il fine settimana e l’inizio della prossima, periodo durante il quale sarà chiusa al traffico via Pastrengo, la strada che da corso Matteotti raggiunge il circolo cittadino".

Ma intanto l’amministrazione replica alle bordate arrivate nei giorni scorsi dall’opposizione - Per Jesi – che accusava la giunta di non aver realizzato, a metà mandato, progetti propri ma bensì ereditati dalla precedente giunta e di essere in ritardato su alcuni cantieri in essere.

"È del tutto naturale – evidenzia l’amministrazione guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo - che secondo un normale e consolidato principio di continuità amministrativa si dia adempimento a progetti che vengono dal passato rimasti inattuati, nel nostro caso per fortuna anche migliorati".

Poi sul Ponte San Carlo si rivendica: "Il rispetto dei tempi di demolizione e ricostruzione, effettuate in appena 13 mesi e l’attenzione verso la comunità cittadina con l’allestimento di servizi di prossimità, utili a non marginalizzare chi si trovava al di là dell’Esino".

E "gli incontri pubblici aperti, altra grande novità, con i quali abbiamo tenuto informata la cittadinanza". "Le stesse attenzioni – aggiungono - che abbiamo avuto in occasione dei lavori al Cavalcavia, dando continuità alla viabilità sotto la sua mole pur in presenza dei lavori, alla palestra Carbonari permettendo l’attività sportiva secondo l’avanzamento del cantiere, alle scuole, dando la possibilità ad alunni di tornare nella propria sede naturale, riguadagnando ritardi accumulati prima del nostro insediamento. Questa Amministrazione – aggiungono - sta realizzando le opere del Pnrr migliorandone i contenuti, dando fondo ad importanti risorse di bilancio ed avendo nonostante ciò abbattuto completamente il disavanzo presente, ed ha dato avvio ad opere di manutenzione che erano assenti".