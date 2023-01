Rimpolpato l’organico comunale "Nuove figure per servizi migliori"

Il 2022 è stato l’anno del maxiconcorso per il reclutamento e l’assunzione di nuovo personale all’interno del Comune di Osimo. Pubblicato il bando ad inizio anno, i primi sei mesi sono stati impiegati per la raccolta delle candidature e lo svolgimento degli esami scritti ed orali e poi sono iniziate le assunzioni. E’ stato fatto per sopperire alle problematiche lamentate dai cittadini: rimpolpando l’organico comunale infatti si vedono già i risultati in termini di efficienza. "Assunzioni di ruolo perché i posti messi a bando prevedevano il tempo pieno ed indeterminato per 13 nuove figure divise tra i tre dipartimenti – spiega l’assessore al Personale Michela Glorio (foto) -. E’ stato possibile assumere ulteriore organico in sostituzione di alcuni pensionamenti. Un totale di 17 nuovepersone assunte tra il primo luglio e ottobre che in parte sostituiscono i pensionamenti (70 per cento) e in parte rafforzano l’organico della macchina comunale (30 per cento) per garantire un servizio più efficace ed efficiente per utenti, cittadini e imprese. Con la variazione del fabbisogno del personale di novembre abbiamo previsto l’assunzione di ulteriori figure. Per il 2023 è prevista anche l’assunzione di due nuovi agenti della Municipale. Proprio in questi giorni è stato firmato il nuovo contratto tra Comune e rappresentanze sindacali con il quale abbiamo approvato le progressioni economiche orizzontali e quindi su richiesta della parte sindacale abbiamo aumentato la percentuale degli aventi diritto alle progressioni al 50 per cento e la spesa relativa a 35mila euro".