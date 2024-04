"Rina", tanti personaggi per due attori

Si chiude stasera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona la rassegna ‘Made in Marche’. In scena va ‘Rina’, che vede apparire sul palco una quindicina di suore, più una decina di personaggi maschili tra camionisti, manager di un’industria farmaceutica, segretario e presidente dello IOR... Un palcoscenico che si direbbe affollato. Invece sono soltanto due gli attori: Valentina Bonafoni e Michele Casadei, che di ‘Rina’ ha curato testo e regia. Un rimpallo continuo tra personaggi e battute quest’opera, in cui la storia gira tutta intorno a una scoperta scientifica nei laboratori di ricerca di un’azienda romana.

Siamo negli Anni Cinquanta ed è in pratica la storia del Pergonal, farmaco contro l’infertilità femminile dell’azienda Serono, che necessitava, per essere efficace di particolari sostanze (gli ormoni gonadotropi FSH e LH, che stimolano l’ovulazione), contenute nelle urine di donne in menopausa, che favorivano la produzione di ovuli.

Viene spontaneo chiedersi: ma perché la pipì delle suore era quella più idonea al farmaco? Semplicemente perché del gotha dell’azienda farmaceutica faceva parte Giulio Pacelli, un aristocratico nipote di Papa Pio XII. Con il coinvolgimento della Banca del Vaticano (lo IOR - ma non era difficile visto che il Vaticano deteneva il 25% delle azioni dell’azienda farmaceutica), di conseguenza, alcuni dei monasteri di suore sparsi per il territorio italiano, vennero coinvolti nell’operazione e molte donne dell’epoca riuscirono a diventare madri (la prima bambina nacque nel 1962).

La ‘Rina’ del titolo non è escluso possa essere la forma contratta di ‘urina’ nell’espressione delle suore più anziane, con cui hanno indicato la pipì, che in quegli anni costituiva ancora un tabù. Particolarmente coinvolgente Valentina Bonafoni si rivela nel racconto che narra a una sorella appena entrata in convento, riguardante una suora che visse questo esperimento. Tocca il cuore questo anelito soddisfatto a sentirsi donne, ancorché sorelle e madri, e a quanta felicità tutto questo portò nei conventi. Il costo del biglietto intero è di 12 euro; prevendita presso la Casa della Musica, in corso Stamira. Per informazioni: Amat (0712072439), 3293944326 e www.teatrorecremisi.it. ‘Made in Marche’ dà appuntamento al prossimo anno, ma al Panettone proseguono le rassegne di teatro contemporaneo (sabato 20 andrà in scena ‘Mussolini’ di Tom Corradini) e di circo-teatro (sabato 13 si potrà vedere ‘Sonata per tubi’ della coppia Nando & Maila).