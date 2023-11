Rinasce il campo Antonio Paradisi

"Cittadini e imprese devono poter dire: ‘Io vorrei realizzare questa cosa in città’. E il Comune, verificato che dietro l’interesse privato c’è quello pubblico, deve agevolarli. È quanto avvenuto nella riqualificazione del campo da basket di via Jugoslavia da parte dell’azienda Paradisi e quanto avverrà per il parco del Vallato in collaborazione con l’associazione dei camperisti". Così l’assessore allo sport, Samuele Animali, ieri mattina accanto a Tiziana e Gaia Paradisi nell’inaugurare il restyling del campo da basket intitolato ad Antonio Paradisi, un intervento realizzato dalla torneria meccanica Paradisi srl. "Si tratta di un patto di collaborazione, un patto di cittadinanza – ha aggiunto Animali –. Il campo, frequentato da generazioni di giovani e giovanissimi, me compreso, è intitolato ad Antonio Paradisi e l’omonima azienda ha deciso di prendersene cura. Uno spazio di socialità, che va a beneficio dell’intera collettività. Tra l’altro, si sta riqualificando proprio in questo periodo anche un’altra area sportiva poco distante da qui, quella adiacente al liceo scientifico Da Vinci grazie alla Provincia, che ha attinto a fondi del Pnrr. Due interventi importanti per una città molto legata allo sport". "Questo campo – ha evidenziato Gaia Paradisi, amministratore delegato dell’omonima azienda, di cui ha preso le redini dopo la scomparsa del padre Sandro (a gennaio del 2020, ndr) – è stato voluto fortemente da mio padre Sandro nel 2009, realizzato assieme ad altri sponsor e poi intitolato a mio nonno Antonio. L’associazione Sandro Paradisi, nata nel 2020 dopo la sua scomparsa e composta dai collaboratori dell’azienda, ha proposto di rimettere a posto il campetto e noi abbiamo aderito senza esitare. Per garantire sempre stesso livello di servizio alla città. Come azienda, siamo sempre molto vicini e attenti alle esigenze dei giovani e questo campo è molto utilizzato anche dai nostri dipendenti e dalle loro famiglie. Siamo felici di questa collaborazione con l’amministrazione comunale e siamo rimasti stupiti dai tempi rapidi in cui si è potuta concretizzare". "La manutenzione ordinaria del verde è a carico del Comune – ha aggiunto Tiziana Paradisi –, ma siamo comunque pronti a intervenire per la pulizia straordinaria nel caso ce ne fosse bisogno". Una struttura molto utilizzata, prova ne è il fatto che il campo, appena rinnovato, è stato praticato da ragazzini, che hanno scavalcato una recinzione chiusa a chiave.