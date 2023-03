Rinasce l’ex Palazzo di vetro "Rettorato e uffici della Provincia"

di Pierfrancesco Curzi

Scordatevi il ritorno del Palazzo di Vetro, ma intanto a inizio aprile parte il cantiere che in due anni colmerà il vuoto lasciato più di un decennio fa dalla sede della Provincia tra corso Stamira e via Palestro. Chiusa la fase progettuale, dopo l’atto di compravendita siglato il 24 settembre 2019, il 22 dicembre scorso i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Manelli srl e da contratto serviranno 730 giorni per arrivare al taglio del nastro. Ieri l’Università Politecnica delle Marche, con in testa il Magnifico Rettore (subentrato a Sauro Longhi 40 giorni prima che fosse firmato l’atto di acquisizione dell’opera), e la Provincia, rappresentata dal presidente Daniele Carnevali, hanno presentato il piano.

Lo scheletro dell’ex palazzo di vetro resterà e sarà l’ossatura del nuovo edificio che ospiterà il rettorato di UnivPm, gli uffici amministrativi, oggi sistemati nella sede di via Oberdan, ma anche una parte del personale della Provincia: "Di sicuro il settore Ambiente non sarà più nell’attuale sede di via Menicucci – ha detto Carnevali – poi vedremo come organizzarci. Il punto centrale di Passo Varano, di nostra priorità, come tutti i nostri siti amministrativi, resterà attivo. Più o meno nel nuovo palazzo ristrutturato la Provincia avrà il 40% della superficie, così come da accordi con la Politecnica".

C’è poi la questione dei costi. L’appalto complessivo è superiore ai 18 milioni di euro, ma con la gara al ribasso la ditta che ha vinto se l’è portato a casa con un quadro economico di 16 milioni: "Circa metà della risorsa è coperta dall’accordo economico intessuto con la Provincia, poi aspettiamo un finanziamento dal Ministero di 8 milioni di euro, siamo fiduciosi" hanno detto sia Gregori che il Direttore generale di UnivPm, Alessandro Iacopini. Se non ci fosse stato il Covid il cantiere sarebbe già avanti, ma è importante che l’intervento parta e arrivi a destinazione in tempi certi. All’inizio parlavamo di come il nuovo edificio non replicherà quello del passato: "Impossibile realizzare un edificio in vetro per una questione di costi per la copertura energetica – entra nel dettaglio del progetto il prof Marco D’Orazio, Pro Rettore di Univpm – Avremo necessità di implementare tutte le tecnologie possibili per centrare l’obiettivo della sostenibilità e dell’anti-sismicità. In corso d’opera ci sono state altre modifiche al progetto per abbassare i costi in virtù dell’aumento dei prezzi dei materiali a causa della pandemia prima e del conflitto in Ucraina poi. Il ponte ipotizzato nella prima fase tra il plesso in questione e il vecchio rettorato non si farà, ma ci sarà una piazza tra i due edifici. Sempre restando al concetto delle piazze, realizzeremo delle gallerie di collegamento diretto dalla sede dell’ateneo direttamente su piazza Roma, mentre all’esatto opposto la Provincia avrà il suo accesso su piazza Pertini. Il progetto prevede anche due torri ‘gemelle’, esattamente agli angoli opposti, dedicate ai due enti".

L’intervento rispetto all’idea originale costerà circa il 30% in più: "Il 2025 sarà un anno decisivo, sia perché torneremo nella nostra sede storica, sia perché dovrebbe concretizzarsi la volontà politica di rinnovare e potenziare le Province con la reintroduzione dell’elezione diretta del presidente, delle giunte e l’assegnazione di nuove funzioni" ha concluso Carnevali.