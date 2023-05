Rinasce via degli Orefici Fiori e opere d’arte "Qui adesso i turisti amano fotografarsi"

Rifiorisce via degli Orefici: lo storico vicolo che collega piazza del Plebiscito a corso Mazzini è diventato una piacevole passeggiata tra il verde dei fiori e i petali colorati. Sui muri, vicino alle vetrine, spuntano opere d’arte multicolor, accanto a un (secondo) murales che va ad aggiungersi a quello già esistente, vicino al negozio Papier. Entusiasti i commercianti: "Le cose stanno finalmente andando bene. Il rumore bisogna farlo anche quando c’è qualcosa di positivo" – rilancia Raffaella Chiucconi, di Città del sole. Anche lei, come i tanti negozianti del viottolo, ha posizionato le ortensie fuori dal proprio locale. L’iniziativa trae spunto da Rifiorefici, "un evento iniziato il 24 marzo, che terminerà il 20 maggio. Tre mesi in cui noi negozianti – prosegue Chiucconi – abbiamo collaborato a esposizioni floreali, vetrine a tema, mostre d’arte, laboratori, performance live, momenti di moda e passeggiate organizzate al vicino parco del Cardeto: la Galleria Papini e la pittrice Fiorella Bianchi, ad esempio, hanno gentilmente esposto i loro quadri nelle nostre vetrine. E poi – fa notare – avete visto il nuovo murales?". Il murales di cui parla si trova, salendo in direzione piazza del Papa, sulla sinistra. Accanto alla danzatrice leggiadra che getta una mascherina nel cestino, ecco una signora che fa shopping con una borsa targata ‘Via degli Orefici’. A realizzarla, con degli stencil, è stato Leonardo Cemak (lo stesso autore della ballerina, ndr). Il celebre fumettista e vignettista con un passato – tra l’altro – a quotidiani come La Repubblica, L’unità, Panorama, Linus e Comix svela la tecnica utilizzata: "Prima, a casa, ho fatto il disegno su carta, poi sono arrivato in via degli Orefici coi cartoni e – dice – con l’aiuto di qualche assistente per tenere ferme le sagome, ho disegnato l’interno. La seconda opera è in continuità con la danzatrice sulla sinistra". La ballerina a tema covid era stata fatta nel giugno 2021. "È un’opera che contribuisce ad attrarre gente e a richiamare clienti" – commenta Massimo Pollini, di Tao artigianato artistico. Soddisfatto pure Claudio Cipolloni, della pescheria Cipolloni, di via degli Orefici. Intanto, Roberta Pesaresi, di Fantasie di carta, scatta un selfie vicino ai murales: "Qui, ormai, i turisti amano fotografarsi e lo faccio anche io", ride. Le opere realizzate da Cemak sono entrambi tridimensionali. Nel murales più recente, realizzato il 15 aprile, si vede "una signora fare shopping con il proprio cane al seguito. Il bassottino – precisa Cemak – salta un vaso realmente esistente. L’ultimo negozio ad aprire è stato Hummus Plant cafè, di Gabriele Battistoni: "Vogliamo dare un contributo per una sorta di rinascita di questa via - nota. Ci sono una parrucchieria, diversi negozi di artigianato e botteghe. Ci distingueremo da piazza del Papa, vogliamo ricordare agli anconetani che via degli Orefici, con la sua storia, esiste eccome".

Nicolò Moricci