"Rinascimento marchigiano": c’è la proroga

La mostra "Rinascimento Marchigiano" è stata prolungata fino al 29 giugno prossimo dall’amministrazione comunale. La decisione è uscita dalla giunta dell’altro ieri, in accordo con gli altri enti coinvolti visto che la stessa mostra, dopo il capoluogo dorico, passerà al comune di San Severino per la chiusura del cerchio itinerante dopo le esposizioni a Roma e ad Ascoli Piceno. Originariamente la mostra di opere d’arte del territorio salvate dal sisma del 2016 era stata calendarizzata ad Ancona dall’11 aprile scorso al 15 giugno, ossia fino a domenica prossima. Adesso la decisione, condivisa, di allungare la presenza delle opere d’arte alla Mole Vanvitelliana fino a domenica 29 giugno.

La scelta del prolungamento la spiega al Carlino l’assessore comunale alla Cultura, Marta Paraventi: "Abbiamo pensato che sarebbe stato un peccato accogliere il pubblico per il grande evento del 27 giugno prossimo sul 25esimo anniversario della firma della ‘Carta di Ancona’, l’avvio dell’iter per la Macroregione Adriatico-Ionica, con la Mole Vanvitelliana senza un’offerta culturale a favore dei visitatori che in quei giorni saranno in città. Quando ho proposto l’idea in giunta è stata subito avallata e quindi abbiamo deciso di posticipare la data di due settimane. Una mostra che, nonostante la poca comunicazione, sta avendo un buon successo. A oggi sono almeno 2500 i biglietti staccati per i visitatori. Con le ulteriori due settimane contiamo di aumentare ancora il numero delle presenze" aggiunge l’assessore Paraventi.