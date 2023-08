Rinascita nel nome di Vanvitelli "La città vivrà per tre giorni al centro della cultura italiana"

I fari del mondo della cultura italiana per tre giorni saranno puntati su Ancona. Merito del convegno di studi dedicato a Luigi Vanvitelli in occasione dei 250 anni dalla morte, che si svolgerà dal 7 al 9 settembre alla Mole. Non a caso saranno presenti il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il sottosegretario Vittorio Sgarbi, che sabato 9 chiuderà i lavori. Ieri l’evento è stato presentato al Ministero della Cultura, alla presenza di Sgarbi, di Tiziana Maffei, direttore generale della Reggia di Caserta, del soprintendente Cecilia Carlorosi e dell’assessore comunale alla Cultura Bertini. Sgarbi parla di "un convegno di grande spessore che amplia la visibilità di Vanvitelli, di cui evidenzia la complessa personalità di architetto-ingegnere. In lui si sente l’influenza di Palladio ma risuonano anche echi barocchi. Osservando Vanvitelli vediamo Palladio e Bernini, vediamo l’immagine di una Roma pontificia che lui ha portato ad Ancona e nelle Marche. Un’Ancona che vede come una seconda Venezia per la sua apertura sul mare. Un grande artista nazionale che culmina a Caserta con un’opera degna di Versailles. Vanvitelli è stato anche pittore e figlio di un grande pittore. Ha tradotto la pittura in architettura".

Sgarbi sottolinea i molti "interventi di qualità straordinaria", citando tra gli altri "Vanvitelli e la sua scienza: formazione, competenze, curiosità, misure e strumenti" di Pietro Di Lorenzo, "Inimicizie e rivalità romane: Vanvitelli e il cardinale Colonna" di Alessandro Spila, "Il progetto per il porto di Ancona" di Fausto Pugnaloni e "Vanvitelli arbitro della scena pittorica: la fortuna di Sebastiano Conca in Terra di Lavoro" di Paola Coniglio.

Il sottosegretario ricorda le molte città marchigiane ‘segnate’ da Vanvitelli: "Urbino, Pesaro, Recanati, Macerata, Corinaldo e soprattutto Loreto", anche se è la Mole a primeggiare, con i suoi "spazi ancora utilissimi sul piano funzionale e pratico". Sgarbi aggiunge che "l’ambizione di Ancona, con una nuova amministrazione molto determinata, è quella di non continuare un sonno, un letargo. Ancona viene a Roma per annunciare un convegno che segna un momento importante per la città. Da Roma si vuol dire alle Marche che Ancona rinasce, rialza la testa, e che nel nome di Vanvitelli e delle sue architetture in questa bellissima città intende dare un segnale: grazie alla cultura essere degnamente la capitale della regione. Non avevo mai visto arrivare Ancona in questo ministero. Quindi bella e lodevole questa iniziativa".

