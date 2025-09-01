Rinascita tra novità e conferme

Il Rinascita Volley presenta la prima squadra di categoria B2 Femminile. Confermato l’allenatore Roberto Pedone e la vice Martina Pratelli, con questo nuovo roster. L’ottima intesa creatasi tra le ragazze durante la lunga e faticosa scorsa stagione, assieme alla loro manifestata soddisfazione per l’esperienza vissuta nell’ambiente Rinascita, ha portato ben 10 atlete a continuare con entusiasmo: Matilde Lamperi (palleggiatrice, ’01); Ginevra Ciotoli (centrale, ’02); Rebecca Padovan (centrale, ’05); Luna Sabatelli (centrale, ’04); Martina Spadi (opposto, ’05); Francesca Caputo (opposto/schiacciatrice, ’06); Petra Milli (schiacciatrice ’02); Aurora Parrini (schiacciatrice, ’06); Gemma Pucci (libero, ’06); Sofia Pistocchi (libero ’05).

L’inserimento di una nuova pedina in cabina di regia si è reso necessario per gli impegni di studio che porteranno all’estero Caterina Neri. Ecco dunque, in arrivo da un’esperienza in B1, la palleggiatrice Gaia Dri (2006). Per il ruolo di centrale, arriva a rinforzare la rosa Camilla Del Pela (2006), che ha giocato ad Empoli, in serie C. Giulia Brogi, atleta del 2006 già esperta di B2 (Valdarno Insieme), completerà il gruppo delle schiacciatrici. Marta Basegni (opposto), dopo essere cresciuta nelle giovanile del Bisonte, si affaccia con buone speranze al campionato nazionale. E’ lei la più giovane del gruppo (2007).

"Vent’anni, è questa l’età media delle nostre 14 ragazze - afferma il presidente Elviana Veggian -. Di sicuro quello che aspetta lo staff tecnico, sarà un lavoro impegnativo. Certamente costellato di belle ed entusiasmanti speranze, ma al contempo anche di insidie, di tante piccole sfide dall’esito tutt’altro che garantito. Il nuovo girone si annuncia molto competitivo". Francesco Querusti