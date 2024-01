Rincorsa da gazzelle: "Conta l’equilibrio"

E’ un Fabriano Cerreto che, dopo un inizio campionato scioccante con due sconfitte nelle prime due giornate (Sant’Orso e Monserra), ha rinserrato le file e suppur a piccoli passi ha dimostrato di essere una formazione molto coriacea. Da quei momenti difficili molta acqua è passata sotto i ponti e il Fabriano Cerreto con pazienza è riuscito a colmare il gap iniziale e alla fine del girone di andata era riuscita a raggiungere la seconda posizione, confermata ad inizio anno con un grande successo seppur di misura contro un’altra contendente alla vittoria finale. I due insuccessi all’esordio contro formazione molto forti aveva scoraggiato i tifosi, ma non mister Tiranti che ha sempre predicato umiltà e compattezza e in questo momento di grazia sembra aver trovato la quadra ad una compagine che oltre a battere la capolista Portuali ha superato tutte le avversità incamerando il quattordicesimo risultato utile raggiungendo la seconda piazza in solitudine a tre punti dal vertice. "Sono molto soddisfatto – esordisce mister Stefano Tiranti – dei miei ragazzi che riescono a rimanere concentrati per l’intero arco della partita". "Abbiamo – continua l’allenatore fabrianese – ottenuto molti risultati utili però in questo momenti siamo un po’ in difficoltà con alcune defezioni importanti. Abbiamo fatto una rincorsa importante, speriamo che continui anche nelle prossime settimane. Bisogna stare molto attenti perché l’equilibro in questo campionato è la cosa più evidente". "Tutte – conclude Tiranti – le domeniche puoi vincere, perdere o pareggiare. Speriamo di recuperare qualche "acciaccato" per allungare la serie positiva, anche se domenica arriva una squadra con tante ambizioni di classifica". Nell’ultima giornata il Fabriano Cerreto ha superato in trasferta il Sant’Orso, dopo una gara molto ben gestita con rete di Gramaccia su azione di Zuppardo, domenica affronterà di fronte al pubblico amico un’altra compagine di vertice (terza in classifica a tre punti dai cartai), quel Barbara Monserra che all’andata superò i cartai tra mille polemiche.

Angelo Campioni