"Ringraziate la ’Mancibank’ e gli avanzi". Poi Petrelli poggia una casetta di Lego sul tavolo

"Le vostre maggiori entrate, di cui potete godere i benefici per la parte di spesa corrente, sono avanzi accantonati dalla giunta precedente negli anni. Senza la ‘Mancibank’ non avreste avuto margini di manovra. Siete stati fortunati ad avere questa preziosa eredità". L’intervento del consigliere Dem Giacomo Petrelli durante la discussione in consiglio sul primo assestamento di bilancio del 2025 da parte della giunta di centrodestra riguarda una misura collegata al piano NextGeneration EU: "Grazie al Pnrr – ha aggiunto Petrelli –, oltre a poter realizzare opere già coperte potrete godere di una leva finanziaria che porta il tetto massimo dello sfruttamento degli avanzi da 1,4 a 20 milioni di euro. Riserve straordinarie per 4,5 milioni di euro quest’anno, comprese le riserve delle partecipate, messe da parte saggiamente dall’amministrazione Mancinelli per fare investimenti e affrontare periodi di crisi che voi state usando come spesa corrente". Petrelli ha poi attaccato la giunta per non aver previsto, come annunciato a fine 2024 in sede di bilancio di previsione, la copertura del contributo agli affitti per le famiglie in difficoltà, poggiando sul tavolo una casetta costruita con i Lego. Giunta che ha risposto: "La copertura non è prevista in questa manovra _ hanno detto gli assessori al bilancio e alla famiglia Giovanni Zinni e Orlanda Latini _, ma manterremo quanto annunciato in una prossima variazione, questo è fuori di dubbio. Del resto, su questo tema, abbiamo sottoscritto l’accordo per il 2024 e il 2025 con tutte le sigle sindacali. Tra l’altro siamo stati noi la prima giunta comunale a mettere 210mila euro oltre la somma prevista in passato dal comune, ossia 35mila euro". Per chiarezza d’informazione è bene ricordare che fino al 2022 lo Stato erogava al Comune di Ancona 610mila euro per gli affitti, contributo azzerato dal governo Meloni nel 2023. Per il resto, sulla manovra l’opposizione, in particolare il Pd con la capogruppo Susanna Dini e con Mirella Giangiacomi, ha attaccato la giunta sulle scelte di dove mettere i soldi, a partire dagli eventi, e sulle modalità di andamento delle commissioni. Il vicesindaco Zinni ha difeso la manovra, o manovrona come definita da Arnaldo Ippoliti (Ancona Protagonista x Silvetti): "Non è la variazione di bilancio dei miracoli, ma è senza dubbio qualcosa di veramente ottimale visto che abbiamo movimentato, tra spesa corrente e parte capitale, oltre 30 milioni di euro. A voi scienziati dell’alta finanza _ ha detto Zinni all’opposizione _ dico che noi le riserve non le facciamo ammuffire nei cassetti come voi perché sono soldi dei cittadini".