Rinnovata la porta del Giubileo

Torna a splendere la Porta del Giubileo, realizzata nel 2004 da Paolo Annibali, per la Cattedrale. Dopo il lavoro di pulitura e restauro effettuato da Massimo Ippoliti, il portale bronzeo di 18 metri quadrati è tornato a rivelare simboli e storie che non tutti conoscono. Oltre a San Settimio e San Floriano, sulla porta compare anche l’imperatore stupor mundi nato a Jesi Federico II, nonostante le scomuniche ricevute dai Papi, Giovan Battista Pergolesi e Gaspare Spontini, ma anche Lorenzo Lotto che dipinge la pala di Santa Lucia oggi conservata in Pinacoteca. L’opera di pulitura e manutenzione straordinaria della porta del Giubileo è stata presentata nei giorni scorsi alla presenza del vescovo don Gerardo Rocconi. A illustrare il restauro voluto dalla parrocchia Cattedrale di San Settimio in collaborazione dell’Ufficio Beni Culturali e l’Edilizia di Culto e il Museo Diocesano è stata Katia Buratti, del museo Diocesano. L’intervento è stato finanziato con l’Otto X Mille. "E’ stato un lavoro delicato e impegnativo sotto il profilo tecnico – spiega Massimo Ippoliti – caratterizzato dal grande rispetto del lavoro di Paolo Annibali, ex mio compagno di Accademia, con cui ci siamo confrontati. Ho fatto il possibile per rispettare l’opera e la patina sovrastante". Un lavoro realizzato interamente a mano in un mese di tempo. "C’è voluto tanto olio di gomito nell’effettuare la spazzatura per portare via lo sporco – conclude Ippoliti – per poi effettuare una ceratura naturale che richiederà una manutenzione nel tempo. Ora è tornata leggibile la storia che viene narrata nel portale e sono orgoglioso del lavoro fatto per la mia città". Sara Ferreri