Rinnovo e rilascio tessere elettorali venerdì e sabato

Si avvicina la tornata elettorale in programma domenica e lunedì, 14 e 15 maggio, per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del sindaco. Al fine di agevolare il rilascio o il rinnovo delle tessere elettorali in vista delle prossime consultazioni elettorali per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale dal Municipio falconarese si comunica che "l’apertura al pubblico dell’Ufficio elettorale avverrà nei seguenti giorni e orari: venerdì dalle 9 alle 18; sabato dalle 9 alle 18".