Rino Gaetano, tra segreti e misteri Un libro per fare luce sulla morte

"Rino Gaetano, segreti e misteri della sua morte". L’avvocato salernitano Bruno Mautone presenterà stasera (ore 21, ingresso libero) all’Hemingway cafè di piazza delle Monnighette, a Jesi, il terzo titolo di una intrigante trilogia dedicata alla prematura morte del cantautore Rino Gaetano. Mautone ha portato alla luce un’incredibile documento che testimonia la strana dinamica del sinistro che costò la vita all’artista: un’interrogazione parlamentare presentata da due senatori al presidente del Consiglio in carica Arnaldo Forlani. Ma circostanze ulteriori, dimostrate con documenti reperiti e portati alla luce dall’avvocato scrittore, gettano interrogativi sulla esistenza e sul prematuro drammatico decesso di Rino, all’anagrafe Salvatore Antonio Gaetano. L’amico più caro morirà in conseguenza di un incidente stradale occorsogli, al pari di Rino, sulla Nomentana di Roma, la cosa che rende inquietante tale ulteriore fatalità deriva da una circostanza incredibile: questo amico del cantautore è un agente segreto legato all’ambasciata Usa di Roma. Partendo da tali fatti, per certi versi inaspettati, Bruno Mautone svolge un’accurata indagine su frequentazioni di Rino e quelle che emergono sono retroscena incredibili. "Vari amici dell’artista – spiega Mautone - risultano essere organici ai servizi segreti italiani e americani nonché a potenti consorterie di liberi muratori, compresa la loggia P2 del potentissimo Licio Gelli. Alla luce, poi, di interviste rese da Gaetano e da testi delle sue canzoni che sono criptici e geniali riferimenti a fattacci, anche segreti, del potere e del ruolo subordinato dell’Italia rispetto allo strapotere a stelle e strisce, la morte di Rino acquista un sapore amaro e inquietante". Gaetano non era solo una voce ruvida, ma anche ironia e denuncia sociale spesso celata dietro brani apparentemente leggeri e disimpegnati. In alcuni suoi brani fa nomi e cognomi di politici e anche per questo i testi furono segnati dalla censura. Info e prenotazioni: 335362984.

Sara Ferreri