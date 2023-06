"Rinunci alla nomina da consigliere provinciale"

"Chiediamo ufficialmente al consigliere Renzo Stroppa (nella foto) di rinunciare alla sua nomina da consigliere provinciale e comportarsi coerentemente alle sue scelte politiche che lo vedono rappresentare oggi il centrodestra in consiglio comunale a Fabriano". Così Graziella Monacelli, segretaria del circolo Pd Fabriano che chiama in causa il consigliere: "Stroppa a suo tempo fu candidato per il Pd nella lista per la Provincia dei Democratici e Progressisti risultando il primo dei non eletti. Successivamente, alle elezioni amministrative comunali che si tennero dopo pochi mesi da quelle provinciali, Stroppa decise di uscire dal Pd e candidarsi con la lista di destra che si contrapponeva alla candidata sindaco Ghergo. L’eventuale elezione di Stroppa solleva non poche perplessità e apre questioni che riguardano etica, valori e responsabilità della politica e di chi oggi la rappresenta. Farsi eleggere in Provincia nella lista dei Democratici e Progressisti in rappresentanza del Pd – rimarca Monacelli – raffigurerebbe un venir meno ai valori di coerenza politica ed un affronto ai valori di mandato politico. Ci attendiamo che Stroppa si comporti con la necessaria correttezza".