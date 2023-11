Rinviata la riapertura dei parchi. Rami pericolanti per colpa del vento

I parchi pubblici chiusi con ordinanza dal sindaco Daniela Ghergo a fine ottobre non riaprono nemmeno oggi. Il primo cittadino ieri, dopo i nuovi sopralluoghi nelle aree verdi pubbliche ha deciso di non revocare l’ordinanza che vietava l’ingresso nei giardini pubblici della città e delle frazioni. Il divieto era stato introdotto il 27 ottobre per 24 ore a causa dell’allerta meteo ed è stato poi riconfermato dal 31 ottobre a oltranza, viste le previsioni di forti raffiche di vento che hanno causato numerosi danni e disagi. Compresa la caduta di alberi e rami nei parchi compresi i giardini Regina Margherita dove un grosso ramo di 20 metri è caduto sul camminamento pedonale, sfiorando una panchina. Un albero è caduto anche nel parco della Pisana. Oltre 15 le auto danneggiate dalla caduta di alberi nei giorni scorsi. "I sopralluoghi dei tecnici specializzati e dei nostri operai – commenta il sindaco Daniela Ghergo – sono ancora in corso e l’ordinanza riguardante i parchi resta valida. Vedremo domani, (oggi, ndr) il da farsi, una volta conclusi gli accertamenti. Molti i rami pericolanti nei parchi della città, in alcuni casi gli alberi che a colpo d’occhio potevano sembrare sani, sono risultati malati con conseguente abbattimento. Stiamo intervenendo per ripristinare la sicurezza e permettere agli utenti di poter usufruire del parco senza correre rischi". Sono state nel frattempo riaperte le strade cittadine chiuse per caduta alberi e rami e a Genga è tornata percorribile la strada comunale di Frasassi.

sa.fe.