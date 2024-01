Rinviato il concerto di Tony Esposito. Ma si recupererà il 14 gennaio

C’era grande attesa per il concerto-tributo a Pino Daniele che domani avrebbe visto esibirsi in piazza Roma la Macapea Acoustic Band, con la partecipazione straordinaria di Tony Esposito. Purtroppo a causa delle previsioni meteorologiche particolarmente avverse il concerto non ci sarà. La bella notizia è che l’evento non è stato cancellato, ma solo rinviato di una settimana. Domenica 14, quindi, sempre in piazza Roma, all’orario previsto (18.30), sul palcoscenico saliranno i tre componenti del gruppo e il celebre percussionista, che fu amico e collaboratore di Pino Daniele. Lo speciale ‘quartetto’ eseguirà alcuni dei brani più noti e amati del rimpianto cantautore e bluesman napoletano, scomparso nel gennaio del 2015. Ma sicuramente Tony Esposito regalerà al pubblico qualcosa del suo repertorio.