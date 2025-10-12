Rinvio PalaGuerrieri, Fdi attacca la giunta

PalaGuerrieri in restyling, dopo il consiglio comunale aperto divampano le polemiche. Per Danilo Silvi, consigliere di Fratelli d’Italia, "non si ha, a tutt’oggi, alcuna previsione sulla data di fine lavori, con la ditta che invia l’ennesimo cronoprogramma al Comune (termine lavori entro dicembre prossimo, ndr) che vale quanto una banconota da 300 euro, come i giorni stimati per la conclusione dell’opera. Non sappiamo nemmeno se i soldi rimasti in cassa saranno sufficienti a coprire tutte le spese; francamente, la vediamo dura, molto dura. Un progetto – aggiunge – che fa acqua da tutte le parti, dai setti alle tribune, e chi sa cos’altro salterà fuori. Un cantiere fermo per mesi, e due o tre operai che vagano per le rovine dell’impianto". Fdi evidenzia lo "sbaglio madornale di aver scelto come progettista un architetto esperto in rifacimento di piste ciclabili, e non un ingegnere strutturista, al quale adesso, dopo averlo incaricato, l’amministrazione chiederà i danni, con il rischio di infilarsi in un contenzioso legale il cui è esito, si sa, è sempre incerto". Secondo la forza di opposizione il Comune "non ha presentato in Regione un progetto con una richiesta di finanziamento. La sindaca Ghergo – aggiungono – ha parlato di trasparenza e confronti con tifosi e cittadinanza, ma tutti ricordiamo il triste spettacolo sul piazzale di un Palas demolito, finito a male parole con mezza giunta, sindaca compresa, la quale ha perso le staffe per poi scagliarsi subito dopo contro l’odiata Regione, colpevole, a suo dire, di aver elargito ’solo’ mezzo milione di euro. Fondi elargiti sulla base di una perizia che stimava una spesa complessiva di 1,3 milioni (poi saliti a 4,3) e in assenza di una richiesta formale dal Comune". Insomma, rimarcano ancora, "dall’assessore ai Lavori pubblici fino all’ufficio tecnico, è ormai evidente che la gestione di questo cantiere è stata fallimentare e che sia stata sottovalutata la portata dell’opera. Lo dimostra il via vai di tecnici e di avvicendamenti alla guida dello stesso, con tanto di ulteriore impiego di denaro pubblico per i compensi dei professionisti coinvolti".

Secondo quanto comunicato dall’impresa appaltatrice, "sta per essere completato il getto dei setti e l’installazione della copertura – ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta, non nascondendo le difficoltà –. Seguiranno le lavorazioni interne e gli interventi di completamento. È un cantiere complesso ma stiamo lavorando per consegnare alla città un’opera di qualità, pensata per durare nel tempo e restituire a Fabriano il suo principale spazio sportivo e di aggregazione".

Sara Ferreri